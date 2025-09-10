Fontana: el intendente Fernando Cuadra recibió a estudiantes de la UNNE

El intendente de Fontana, Fernando Cuadra, recibió en su despacho a un grupo de alumnos de la Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura (FADyCC-UNNE), provenientes de la ciudad de Corrientes y cursantes de la Licenciatura en Turismo.

La visita se enmarcó en la cátedra “Comunicación y Turismo”, donde los estudiantes realizaron un trabajo de comunicación institucional y participaron de charlas con referentes sociales locales. La actividad permitió a los jóvenes conocer de primera mano el funcionamiento municipal y la articulación entre el turismo, la cultura y la comunidad en Fontana.

Durante el encuentro, el intendente destacó la importancia de apoyar la educación y el esfuerzo académico de los estudiantes, señalando que estas experiencias contribuyen a fortalecer la formación profesional y el vínculo con la sociedad.

“Recibir a los estudiantes de la UNNE refleja nuestro compromiso con la educación, la cultura y el desarrollo social. Estas iniciativas permiten a los jóvenes aprender y aportar al crecimiento de nuestra localidad”, expresó Cuadra.

El encuentro es parte de una serie de acciones impulsadas por la gestión municipal para fomentar la educación, la capacitación y la integración de los estudiantes con la comunidad, consolidando a Fontana como un espacio de aprendizaje y desarrollo social.