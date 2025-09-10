Puerto Eva Perón: continúan los trabajos de iluminación para mejorar la seguridad y calidad de vida

Puerto Eva Perón, 2025 – La Municipalidad de Puerto Eva Perón continúa con un plan integral de mejoramiento del sistema de iluminación pública en distintos sectores de la localidad, con el objetivo de garantizar mayor seguridad y bienestar para los vecinos.

Según informaron desde el municipio, estas obras forman parte de una política de gestión que busca dotar de servicios esenciales a cada rincón de la comunidad, mejorando la visibilidad en calles, plazas y espacios de encuentro, y contribuyendo así a prevenir hechos de inseguridad.

“Es importante que cada espacio de la localidad cuente con una buena iluminación. Esto no solo brinda mayor seguridad a los habitantes, sino que también genera un ambiente más agradable y confortable para todas las familias”, señaló un vocero municipal.

Las tareas incluyen la instalación de nuevas luminarias, la renovación de equipos antiguos y la expansión de la cobertura en zonas que antes carecían de iluminación adecuada. Estas intervenciones se realizan con tecnología eficiente y materiales de calidad, con el objetivo de prolongar la durabilidad del sistema y reducir el consumo energético.

Desde la comuna destacaron que el plan de iluminación se suma a otras acciones de mantenimiento urbano y mejoras en infraestructura, con un enfoque en hacer de Puerto Eva Perón un lugar más seguro y moderno. Además, el municipio enfatizó que el trabajo se realiza de manera sostenida y planificada, para garantizar que los resultados beneficien a toda la población y no solo a sectores puntuales.

Vecinos de la localidad expresaron su satisfacción por los avances, resaltando que una mejor iluminación mejora la sensación de seguridad al transitar las calles por la noche y facilita el uso de los espacios públicos durante las horas de la tarde y noche.

Con estas acciones, la Municipalidad de Puerto Eva Perón reafirma su compromiso con el bienestar de los habitantes y la mejora continua de los servicios urbanos, demostrando que la planificación y la inversión en infraestructura son clave para fortalecer la calidad de vida en la comunidad.