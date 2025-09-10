Puerto Eva Perón: continúan los trabajos de iluminación para mejorar la seguridad y calidad de vida

544331752_18091798237741336_4136123473465990100_n

Puerto Eva Perón, 2025 – La Municipalidad de Puerto Eva Perón continúa con un plan integral de mejoramiento del sistema de iluminación pública en distintos sectores de la localidad, con el objetivo de garantizar mayor seguridad y bienestar para los vecinos.

Según informaron desde el municipio, estas obras forman parte de una política de gestión que busca dotar de servicios esenciales a cada rincón de la comunidad, mejorando la visibilidad en calles, plazas y espacios de encuentro, y contribuyendo así a prevenir hechos de inseguridad.

“Es importante que cada espacio de la localidad cuente con una buena iluminación. Esto no solo brinda mayor seguridad a los habitantes, sino que también genera un ambiente más agradable y confortable para todas las familias”, señaló un vocero municipal.

Las tareas incluyen la instalación de nuevas luminarias, la renovación de equipos antiguos y la expansión de la cobertura en zonas que antes carecían de iluminación adecuada. Estas intervenciones se realizan con tecnología eficiente y materiales de calidad, con el objetivo de prolongar la durabilidad del sistema y reducir el consumo energético.

Desde la comuna destacaron que el plan de iluminación se suma a otras acciones de mantenimiento urbano y mejoras en infraestructura, con un enfoque en hacer de Puerto Eva Perón un lugar más seguro y moderno. Además, el municipio enfatizó que el trabajo se realiza de manera sostenida y planificada, para garantizar que los resultados beneficien a toda la población y no solo a sectores puntuales.

Vecinos de la localidad expresaron su satisfacción por los avances, resaltando que una mejor iluminación mejora la sensación de seguridad al transitar las calles por la noche y facilita el uso de los espacios públicos durante las horas de la tarde y noche.

Con estas acciones, la Municipalidad de Puerto Eva Perón reafirma su compromiso con el bienestar de los habitantes y la mejora continua de los servicios urbanos, demostrando que la planificación y la inversión en infraestructura son clave para fortalecer la calidad de vida en la comunidad.

Más Noticias

546153906_1204762581690622_2835552116945813332_n

Tres Isletas: avanzan las mejoras en la Cooperativa Apícola “La Colmena”

WhatsApp Image 2025-09-10 at 08.11.52 (1)

Resistencia moderniza la Dirección General Tributaria para mejorar la atención al vecino

182067w850h567c.jpg

El Municipio de Sáenz Peña reparó el sistema lumínico de la Autovía de Ruta 16

Te pueden interesar

546153906_1204762581690622_2835552116945813332_n

Tres Isletas: avanzan las mejoras en la Cooperativa Apícola “La Colmena”

544331752_18091798237741336_4136123473465990100_n

Puerto Eva Perón: continúan los trabajos de iluminación para mejorar la seguridad y calidad de vida

1447973w790h541c.jpg

En dos años 178 personas intentaron arrojarse del puente Manuel Belgrano

1441125w380h213c.webp

Se conocerá hoy el dato de inflación de agosto

WhatsApp Image 2025-09-10 at 00.10.33 (2)

Allanamiento en Villa Barberán: secuestran cocaína, marihuana y más de un millón de pesos