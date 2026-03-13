Tres Isletas avanza con tareas de limpieza y mantenimiento para prevenir anegamientos

La Municipalidad de Tres Isletas continúa desarrollando trabajos de mantenimiento y limpieza en distintos sectores de la ciudad con el objetivo de mejorar el escurrimiento del agua y prevenir anegamientos ante posibles lluvias.

En el marco de estas tareas, los equipos municipales realizaron la limpieza de cunetas en la prolongación de calle Brasil y en el sector de Quinta 100. Además, se llevaron adelante trabajos de limpieza de banquina y canal en el acceso al Paraje El 50.

Las cuadrillas también ejecutaron tareas de desmalezamiento sobre la avenida 9 de Julio y trabajos de recolección de ramas en calle Perú, acciones que forman parte del mantenimiento integral de los espacios urbanos.

Desde el municipio, encabezado por la intendenta Marcela Duarte, destacaron que estas intervenciones buscan mejorar las condiciones de la ciudad y prevenir inconvenientes durante los períodos de lluvia.

Las autoridades señalaron que las tareas de limpieza y mantenimiento continuarán en distintos barrios y accesos de la localidad, como parte de un plan de trabajo orientado a optimizar la infraestructura urbana y garantizar mejores condiciones para los vecinos.

 

