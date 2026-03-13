Convenio para facilitar el traslado de estudiantes hacia la EET N°47 de La Verde

El intendente de La Escondida, Alfredo Caballero firmó un convenio destinado a facilitar el traslado de alumnos hacia la Escuela de Educación Técnica N°47, con el objetivo de garantizar el acceso a la educación técnica para jóvenes de la localidad.

El acuerdo fue rubricado junto a la representante de padres, Carolina Romero, en el marco de una iniciativa que busca acompañar la trayectoria educativa de los estudiantes y reducir las dificultades vinculadas al transporte.

Caballero destacó la importancia de generar herramientas que permitan a los adolescentes continuar sus estudios en condiciones adecuadas. “Estoy convencido de que la educación es la base del futuro de nuestros adolescentes, y este acuerdo representa un avance importante para garantizar la calidad educativa que nuestros jóvenes merecen”, expresó.

La medida apunta a asegurar que los estudiantes puedan trasladarse de manera más accesible hacia la institución educativa, fortaleciendo así la continuidad escolar y el acceso a la formación técnica en la comunidad.

Desde el municipio señalaron que este tipo de acciones forman parte de una política de acompañamiento a las familias y de fortalecimiento del sistema educativo local, entendiendo que la educación es una herramienta fundamental para el desarrollo de los jóvenes y el crecimiento de la localidad.