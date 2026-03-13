Puerto Eva Perón se prepara para el Torneo de Pesca y el Festival del Chupín de pescado de río

El intendente de Diego Lavia confirmó la realización de dos de los eventos más tradicionales de la localidad: el 8° Torneo de Pesca Embarcada Variada con Devolución y el 7° Festival del Chupín de Pescado de Río, que se desarrollarán durante el mismo fin de semana en el parque municipal ubicado a la vera del río.

Durante una entrevista radial, el jefe comunal explicó que este año se decidió unificar ambos eventos en una sola fecha con el objetivo de optimizar recursos y facilitar la organización. “Con mucho esfuerzo este año podemos realizar la séptima edición del Festival del Chupín y la octava edición del Torneo de Pesca. Decidimos hacerlos en un mismo fin de semana para achicar un poco los gastos”, señaló.

Torneo de pesca con devolución

El torneo de pesca se realizará bajo la modalidad de pesca variada con devolución y estará fiscalizado por la Federación Chaqueña de Pesca y Lanzamiento.

La competencia comenzará a las 8 de la mañana y se extenderá hasta la 13. Según explicó el intendente, cada embarcación podrá participar con tres pescadores y se estima la presencia de unas 40 embarcaciones, lo que representaría alrededor de 150 participantes.

Entre las especies que se pueden encontrar en la zona mencionó surubí, moncholo, lopatí y armado, entre otras variedades propias del sistema de ríos que desemboca en el Paraguay y luego en el Paraná. En cuanto a las carnadas más utilizadas, señaló que la lombriz suele ser la opción preferida para este tipo de pesca variada.

Los participantes deberán abonar una inscripción por embarcación que incluye la participación en el torneo, premios, trofeos y un almuerzo de camaradería al finalizar la jornada.

Festival gastronómico del chupín

En paralelo, el sábado por la tarde se realizará el Festival del Chupín de Pescado de Río, un concurso gastronómico que reúne a cocineros locales y de la región para preparar este plato tradicional.

La actividad comenzará a las 19 con la presentación de los participantes. Hasta el momento hay 16 cocineros inscriptos, aunque el cupo máximo es de 20 debido a la logística y el espacio disponible.

Cada participante prepara su propia versión del plato, lo que genera una gran diversidad de recetas. “Algunos lo hacen con armado, otros con surubí o moncholo. Algunos le agregan papa, otros no. Hay muchas variantes”, explicó Lavia.

El jurado evalúa distintos aspectos como la presentación, la higiene, el proceso de cocción y el sabor final del plato, que se prepara íntegramente a fuego a leña.

Actividades y espacio para visitantes

Las actividades se desarrollarán en el predio municipal ubicado junto al río, que cuenta con sanitarios, agua potable y energía eléctrica. Además, se habilitarán espacios para acampar durante el fin de semana, permitiendo que visitantes y pescadores permanezcan en el lugar durante toda la actividad.

El acceso al Festival del Chupín será libre y gratuito, mientras que el torneo de pesca requiere inscripción previa para las embarcaciones participantes.

Desde el municipio destacaron que estos eventos no solo promueven el turismo y la gastronomía regional, sino que también fortalecen la identidad cultural de la localidad y generan movimiento económico para Puerto Eva Perón y la zona.