Tres Isletas acompaña el crecimiento de sus deportistas en competencias provinciales, nacionales e internacionales

La gestión municipal destacó la participación de atletas locales en múltiples disciplinas, reafirmando su compromiso con el deporte comunitario.

La Municipalidad de Tres Isletas informó una intensa agenda deportiva durante el fin de semana, con la participación de deportistas locales en torneos y actividades de relevancia regional y nacional. Desde la gestión encabezada por la intendenta Marcela Duarte subrayaron el acompañamiento permanente a las distintas disciplinas que representan a la localidad.

En pádel, la chaqueña Ariela Pospisil integró el equipo provincial en el Torneo Nacional realizado en Mar del Plata, donde obtuvo un tercer puesto en la fase de grupos, tras enfrentar a Buenos Aires y Corrientes.

En fútbol, varios jóvenes de Tres Isletas vivieron experiencias clave para su desarrollo. Santino Jara Lozina participó de entrenamientos en el Club Atlético Independiente, en Buenos Aires, donde compartió actividades con chicos de todo el país. Por su parte, los jugadores Thiago Lajetzky y Federico Kalczyk fueron convocados a una prueba futbolística en el Club Colón de Santa Fe, instancia que representa una oportunidad de crecimiento deportivo.

También en el ámbito futbolístico, Lisandro Martínez representó a “El Fortín” en el torneo internacional infantil Valesanito, realizado en San Jerónimo Norte, Santa Fe, entre el 19 y el 23 de noviembre.

En futsal, el equipo Sportivo Cuenca, único representante chaqueño, compitió en el Torneo Regional AFA en Mercedes, Corrientes, donde llegó a semifinales y cerró su participación sumando una valiosa experiencia competitiva.

El Maxi Vóley también tuvo protagonismo con la participación del equipo Playón B Formosa en la 7° Copa Nacional disputada en Salta, categoría +40, donde alcanzó el segundo puesto en la Copa de Plata, enfrentando a delegaciones de Jujuy, Santiago del Estero, Catamarca, Formosa y Chaco.

En el ámbito local, el Campeonato de Fútbol del Club Vélez Sarsfield del Lote 20, realizado el 23 de noviembre, coronó a sus ganadores:

🏆 Argentina del Boquerón en la categoría Libre.

🏆 Vélez del 20 en la categoría Veteranos.

Desde el Municipio destacaron que estos logros reflejan el trabajo sostenido de deportistas, familias, entrenadores y clubes, y ratificaron el compromiso de seguir generando oportunidades para la formación y proyección de los atletas locales.

“Felicitaciones a todos por los logros obtenidos”, expresaron desde la gestión, reafirmando el acompañamiento al deporte como herramienta de integración y desarrollo comunitario.