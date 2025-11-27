Colonia Popular impulsa la formación profesional con una nueva clínica de pastelería

El Municipio llevó adelante una capacitación en el SUM local, donde vecinas elaboraron cookies estilo NY con nuez pecan, un producto característico de la zona.

La Municipalidad de Colonia Popular continúa fortaleciendo las propuestas de capacitación para vecinos y emprendedores de la localidad. En las últimas horas, se desarrolló una nueva Clínica de Pastelería Profesional en el SUM municipal, como parte de las acciones orientadas a promover el aprendizaje y el desarrollo productivo.

Durante la jornada, las participantes elaboraron cookies estilo Nueva York con nuez pecan, un ingrediente característico de la región y de creciente valor para la producción local. La capacitación estuvo a cargo de la profesora Brenda Yorg, quien fue especialmente reconocida por su dedicación y su compromiso con la enseñanza.

Desde el Municipio destacaron que estos espacios permiten no solo perfeccionar técnicas dentro del rubro culinario, sino también impulsar nuevos emprendimientos. En los últimos dos años, Colonia Popular registró un notable crecimiento de emprendedores, particularmente en actividades gastronómicas y productivas, lo que fortalece la economía local y genera nuevas oportunidades laborales.

“Seguimos avanzando”, expresaron desde la gestión municipal, remarcando su compromiso con la formación continua y el acompañamiento a quienes buscan capacitarse para emprender.