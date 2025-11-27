Colonia Popular impulsa la formación profesional con una nueva clínica de pastelería

588597506_122253122462167730_5648911791955440722_n

El Municipio llevó adelante una capacitación en el SUM local, donde vecinas elaboraron cookies estilo NY con nuez pecan, un producto característico de la zona.

La Municipalidad de Colonia Popular continúa fortaleciendo las propuestas de capacitación para vecinos y emprendedores de la localidad. En las últimas horas, se desarrolló una nueva Clínica de Pastelería Profesional en el SUM municipal, como parte de las acciones orientadas a promover el aprendizaje y el desarrollo productivo.

Durante la jornada, las participantes elaboraron cookies estilo Nueva York con nuez pecan, un ingrediente característico de la región y de creciente valor para la producción local. La capacitación estuvo a cargo de la profesora Brenda Yorg, quien fue especialmente reconocida por su dedicación y su compromiso con la enseñanza.

Desde el Municipio destacaron que estos espacios permiten no solo perfeccionar técnicas dentro del rubro culinario, sino también impulsar nuevos emprendimientos. En los últimos dos años, Colonia Popular registró un notable crecimiento de emprendedores, particularmente en actividades gastronómicas y productivas, lo que fortalece la economía local y genera nuevas oportunidades laborales.

“Seguimos avanzando”, expresaron desde la gestión municipal, remarcando su compromiso con la formación continua y el acompañamiento a quienes buscan capacitarse para emprender.

 

Más Noticias

590855607_1273162598183953_6486909324341903133_n

Tres Isletas acompaña el crecimiento de sus deportistas en competencias provinciales, nacionales e internacionales

589884139_1266945792133227_4146006463674524989_n

Puerto Vilelas realizó una jornada de reflexión por el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

185133w732h560c.jpg

«Tati» Reguera apuntó contra Pérez Pons: «Dejaron una provincia quebrada»

Te pueden interesar

590855607_1273162598183953_6486909324341903133_n

Tres Isletas acompaña el crecimiento de sus deportistas en competencias provinciales, nacionales e internacionales

588597506_122253122462167730_5648911791955440722_n

Colonia Popular impulsa la formación profesional con una nueva clínica de pastelería

589884139_1266945792133227_4146006463674524989_n

Puerto Vilelas realizó una jornada de reflexión por el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

foto-66949

Suardi pisó el acelerador y ganó en tierras chaqueñas

588651210_18438321067103295_1792197729302091006_n

Chaco Juega se prepara para la final provincial Sub 14, 16 y 17