Refuerzan controles bromatológicos en carnicerías de Machagai

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La Municipalidad de Machagai informó que la Dirección de Bromatología continúa desarrollando operativos de control en carnicerías de la ciudad, en un trabajo articulado con la Policía Rural, con el objetivo de garantizar la seguridad alimentaria de la población.

Según detallaron desde el área, las inspecciones apuntan a verificar el cumplimiento de normativas vigentes relacionadas con la procedencia de la mercadería, las condiciones de higiene y la correcta manipulación de los alimentos.

En este sentido, recordaron a los comerciantes la importancia de contar con la documentación respaldatoria de compra, mantener los locales en condiciones adecuadas de limpieza y poseer el Carnet de Manipulador de Alimentos vigente, requisitos fundamentales para el funcionamiento de estos establecimientos.

Asimismo, desde el municipio informaron que ya se encuentran habilitados los turnos para realizar el curso de manipulación de alimentos y obtener el carnet correspondiente. Los interesados pueden acercarse a la oficina de Bromatología para completar la inscripción.

Las autoridades destacaron que estos controles continuarán de manera periódica, como parte de las políticas públicas orientadas a resguardar la salud de la comunidad.

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