Fontana avanza en la regularización de servicios en el barrio Puerto Esperanza

El intendente Fernando Cuadra encabezó un encuentro con vecinos para informar sobre los avances en la conexión de luz y agua, beneficiando a más de 400 familias.

La Municipalidad de Fontana continúa impulsando acciones para garantizar el acceso a servicios esenciales y avanzar en la regularización dominial de distintos sectores de la ciudad. En este marco, el intendente Fernando Cuadra visitó el barrio Puerto Esperanza, donde se reunió con vecinos para detallar el proceso que permitirá formalizar la prestación de energía eléctrica y agua potable.

Durante el encuentro se informó que más de 400 familias del barrio están en condiciones de solicitar la conexión de luz a la empresa estatal SECHEEP. Para ello, los vecinos deberán acercarse al área de Catastro Municipal, que emitirá los permisos correspondientes para avanzar con la instalación del servicio.

Además, las autoridades comunicaron que el Municipio presentará el proyecto técnico ante SECHEEP y que también se realizarán gestiones con SAMEEP para iniciar la regularización del servicio de agua, una demanda histórica de los habitantes de Puerto Esperanza.

El operativo estuvo coordinado por la Secretaría de Vivienda y Hábitat, a cargo de Lorena Vega; la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, encabezada por Edgar Valoriani; y el equipo de Catastro Municipal, representado por el arquitecto Santiago Vicentín y el agrimensor Germán Leyes.

Desde la gestión municipal remarcaron que estas acciones forman parte de una política sostenida para brindar respuestas concretas y mejorar la calidad de vida de las familias fontanenses.