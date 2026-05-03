El Municipio de Las Breñas entregó un aporte económico a la comisaría local

La Municipalidad de Las Breñas concretó la entrega de un aporte económico destinado a la Comisaría de la ciudad, con el objetivo de colaborar en la reparación de un patrullero y fortalecer el servicio de seguridad.

El acto fue encabezado por el intendente Víctor Omar Machuca, acompañado por el secretario de Gobierno Ariel Eguiazabal y la secretaria de Hacienda y Presupuesto, Noelia Krstic. El aporte fue recibido por el comisario Justo David Castel y el segundo jefe Gustavo Casco.

Según informaron desde el municipio, estos fondos permitirán afrontar gastos vinculados al mantenimiento de un móvil policial, contribuyendo a mejorar la operatividad de la fuerza en la localidad.

Desde la gestión municipal destacaron que este tipo de acciones forman parte de un trabajo conjunto con las instituciones locales, orientado a reforzar la seguridad y brindar mejores condiciones para el desempeño de las fuerzas públicas.

Asimismo, remarcaron el compromiso de continuar acompañando iniciativas que impacten de manera directa en el bienestar de la comunidad.