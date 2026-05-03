Asistencia a familias rurales tras las inclemencias climáticas en Tres Isletas

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La Municipalidad de Tres Isletas intensifica su presencia en zonas rurales afectadas por las recientes inclemencias climáticas, con el objetivo de acompañar a familias y productores que atraviesan dificultades en sus actividades.

Durante las recorridas por distintos sectores, equipos municipales dialogan con vecinos para relevar la situación actual, especialmente en lo que respecta a los sembrados y las condiciones productivas, así como también las necesidades más urgentes de cada comunidad.

Desde el municipio señalaron que este trabajo en territorio permite obtener un diagnóstico directo y avanzar en la articulación de respuestas ante el contexto adverso, buscando mitigar el impacto de las condiciones climáticas en la vida rural.

Las autoridades destacaron que continuarán con estas visitas en diferentes parajes, reafirmando el compromiso de mantenerse cerca de cada familia y productor, brindando acompañamiento y asistencia en momentos complejos.

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