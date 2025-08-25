CAB/ U17: Regatas barrió la quinta fase y está entre los cuatro mejores del país

El elenco “remero”, que fue anfitrión, disputó este fin de semana una de las llaves de semifinales que también contó con la participación de San Martín de Corrientes, Atenas de Córdoba y Bolívar de Villa Carlos Paz.

Durante el fin de semana (23 y 24) de agosto, el U17 de Regatas se coronó victorioso e invicto de una de las llaves correspondientes a las semifinales (quinta fase) de la Liga Federal de Formativas (LFF) organizadas por la Confederación Argentina de Básquet (CAB).

En esta oportunidad, el buen equipo U17 de Regatas recibió esta etapa con los elencos de San Martín de Corrientes, Atenas de Córdoba y Bolívar (Villa Carlos Paz).

Con respecto a los resultados, en el primer turno (s{abado por la tarde), el elenco de Resistencia debutó con victoria ante su par de Atenas de Córdoba por 72 a 64. Em tanto que en el segundo juego (domingo por la mañana), Regatas venció a Bolívar por 60 a 59. Y en el tercer y definitivo turno, el “remero” no dejó dudas y superó a San Martín de Corrientes por 68 a 54.

De esta manera, el combinado de Regatas, máximo representante en la provincia por esta categoría, disputará el Cuadrangular Final el próximo 6 y 7 de septiembre, con sede a confirmar.

EL EQUIPO

El equipo U17 de Regatas Resistencia está conformado por: Uriel Colussi, Ilan Nadelman, Joaquin Ferreira, Eliseo Llano, Leonardo Langkilde, Tiago Montenegro, Emiliano Balle, Francisco Perotti , Valentino Cándido, Lucca Botta, Iñaki Bertoni, Gregorio Schulman y Juan Cruz Coronel. ENTRENADOR: Lautaro Caballero. ASISTENTE: José Chávez.

