Trasladaron a una mujer que aseguraba estar «embrujada» y que «iba a morir»

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En la noche de este domingo, alrededor de las 23:30, se solicitó presencia policial en calle 0, entre 15 y 17 de General Pinedo, en virtud de que una mujer estaba alterada e intentaba atentar contra su vida. 

Arribó al lugar personal en móvil policial, logrando entrevistarse con S.G.G, de 41 años, la cual manifestó que su hermana V.G, de 32 años, domiciliada en Avía Terai, se encontraba alterada y decía incoherencias. 

Seguidamente, se mantuvo entrevista con ésta última, la cual aducía estar poseída y que a la noche iba a morir, porque la habían embrujado. 

Por tal motivo, se logró su conducción hacia el hospital local, activándose el Protocolo de Salud Mental. Luego, fue examinada por el médico de turno, permaneciendo la misma internada en observación, custodiada por un agente policial.

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