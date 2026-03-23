Golpe al narcomenudeo: persecución, cocaína y tres detenidos en dos operativos

Un operativo antidrogas desplegado sobre un camino vecinal conocido como «Ruta 16 vieja», entre Presidencia Roque Sáenz Peña y Napenay, culminó con la detención de dos hombres que intentaron evadir un control policial.

El procedimiento se llevó a cabo en la noche del domingo, en el marco de tareas preventivas contra el narcomenudeo, teniendo en cuenta que esa traza es utilizada para esquivar controles sobre la Ruta Nacional 16.

En ese contexto, un automóvil con dos ocupantes realizó una maniobra brusca al advertir la presencia policial, lo que derivó en un seguimiento controlado. A unos 100 metros, ambos fueron interceptados por los efectivos.

Durante la fuga, los sospechosos se descartaron de un envoltorio que luego fue recuperado: contenía 41 bochitas de cocaína. Además, los agentes secuestraron más de 170 mil pesos en efectivo y dos teléfonos celulares.

Los detenidos, un hombre de 30 años y una mujer de 31, fueron puestos a disposición de la Fiscalía Antidrogas por supuesta infracción a la Ley 23.737. Al verificar sus datos en el sistema SiGeBi, se confirmó que ambos registraban pedidos activos de detención. El vehículo en el que se desplazaban también fue secuestrado.

SAN MARTÍN: CAYÓ CON 250 GRAMOS DE COCAÍNA EN LA TERMINAL

En paralelo, otro operativo contra el narcomenudeo en la terminal de ómnibus de General San Martín derivó en la detención de una mujer que transportaba cocaína.

El procedimiento se concretó durante controles de colectivos e identificación de pasajeros, luego de que los agentes recibieran información sobre una posible maniobra de traslado de estupefacientes desde Resistencia hacia Presidencia Roca.

Con esos datos, el personal intensificó los controles y logró identificar a la sospechosa, de 27 años, quien intentó ocultar entre sus pertenencias un objeto con dos envoltorios que contenían una sustancia blanquecina.

Tras las pruebas de campo, se confirmó que se trataba de cocaína, con un peso total de 249 gramos. Además, se incautaron un teléfono celular, dinero en efectivo y boletos de viaje.

Por disposición de la Fiscalía Antidrogas interviniente, la mujer fue notificada de su aprehensión por infracción a la Ley de Estupefacientes, mientras continúan las actuaciones judiciales.