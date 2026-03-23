Corrientes anunció el reintegro del dinero descontado a los docentes

El Gobierno de Corrientes anunció el reintegro total del Complemento Docente Provincial a los docentes que habían sufrido descuentos por inasistencias durante medidas de fuerza. La decisión fue comunicada por la ministra de Educación, Ana Miño.

Según el comunicado oficial, el gobernador Juan Pablo Valdés ordenó al Ministerio de Hacienda y a la Dirección de Personal la devolución inmediata de los montos correspondientes a los códigos 193 y 632. La medida alcanza al 19% de los docentes activos.

«No estaba en el espíritu del Gobierno provincial aplicar descuentos, más allá de los paros. Los códigos descontados surgen a partir de que el gobierno nacional dejó de enviar el Fondo de Incentivo Docente, entonces la provincia se hizo cargo”, expresó la titular del ministerio de Educación.

«El Decreto 325/24 indica que el pago de los mismos queda sujeto al cumplimiento del presentismo, por eso se aplicó”. Según Miño, en esta ocasión fue el gobernador quien decidió que se reintegre el monto completo de los códigos a ese 19 por ciento de los trabajadores que se adhirieron al paro.

Cuándo se dará la medida

La ministra confirmó que la devolución de lo descontado se hará con los salarios que se comenzarán a abonar este miércoles 25, correspondientes al mes de marzo. Adelantó que más allá de la devolución de los códigos, se sostendrá el descuento por los días de paro, “tuvimos reclamos de docentes que fueron a trabajar, pero por ahora se devuelven, después se va a trabajar en una modificación para que el descuento sea proporcional”, agregó.

“Queremos que esto sea equitativo, de manera justa, pero también se reconozca a quienes garantizan la presencia en el aula”, resaltó la funcionaria. Recordó que “los salarios docentes en Corrientes están muy por encima del resto de las provincias del NEA, se va a seguir trabajando en la posibilidad de mejorar, porque este fue el primer incremento en el año”.