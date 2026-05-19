Detuvieron a pastor acusado de grooming: secuestraron celulares, notebooks y dispositivos digitales

Un hombre mayor de edad, identificado como pastor religioso, fue detenido este lunes en el marco de una investigación por una presunta causa de grooming que lleva adelante la División Ciberdelitos contra la Niñez y Adolescencia.

El operativo se concretó durante la mañana en una vivienda ubicada en inmediaciones de Pasaje Farías al 1100 de la ciudad de Barranqueras, luego de una serie de tareas investigativas desarrolladas en el entorno digital.

Según informaron fuentes policiales, la causa se originó a partir de una denuncia vinculada al delito de grooming, figura penal que sanciona el contacto de personas adultas con menores de edad a través de medios digitales con fines ilícitos.

Tras realizar relevamientos y distintas diligencias investigativas, los efectivos reunieron elementos suficientes para solicitar una orden judicial de allanamiento, medida que finalmente fue autorizada por la Justicia.

Durante el procedimiento, los agentes secuestraron teléfonos celulares, computadoras portátiles y distintos dispositivos de almacenamiento digital que ahora serán sometidos a pericias técnicas y análisis forenses para determinar su posible vinculación con la causa. Además, por disposición judicial, el sospechoso fue detenido y quedó a disposición de la Justicia mientras continúa el avance de la investigación.