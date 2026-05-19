Desesperada búsqueda de un joven de 21 años: despliegan amplio operativo por agua, tierra y aire

La Policía del Chaco desplegó este lunes por la tarde otro importante operativo de búsqueda para intentar localizar a Axel Alejandro González, un joven de 21 años cuyo paradero es motivo de preocupación para las autoridades y su entorno familiar. El procedimiento se inició cerca de las 15 en el ámbito jurisdiccional de Fontana, bajo la coordinación de distintas áreas de seguridad provincial.

Del operativo participan efectivos de la Dirección General de Inteligencia Criminal, Bomberos, Seguridad Rural y Ambiental, División Búsqueda de Personas, Departamento Canes y personal de las comisarías Primera y Tercera de Fontana, entre otras dependencias policiales. Además, el despliegue cuenta con la supervisión de altos mandos de la Policía del Chaco y recursos especiales destinados a intensificar los rastrillajes y tareas investigativas en distintos sectores de la ciudad y zonas aledañas.

Fuentes policiales indicaron que el objetivo central es obtener datos que permitan establecer el recorrido o posible ubicación del joven, mientras continúan las tareas de búsqueda coordinadas por las fuerzas de seguridad.

Las autoridades solicitaron a la comunidad que, ante cualquier información que pueda resultar útil para dar con el paradero de Axel Alejandro González, se comuniquen de inmediato con la dependencia policial más cercana o al servicio de emergencias 911.