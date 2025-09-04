Tras la tormenta, mejoró el tiempo y vuelve el frío al Chaco

Luego de la tormenta de las últimas horas, cesó el alerta y mejoraron las condiciones del tiempo en la región, y se espera baja nubosidad y ambiente frío para los próximos días en Resistencia y alrededores, con tormentas mínimas que rondarán los 6 grados, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

Así, para este viernes se anuncia cielo parcialmente nublado por la madrugada, luego algo nublado, y despejado hacia la noche, con vientos moderados del sur rotando a leves del sudeste. La temperatura oscilará entre 6 grados de mínima y 15 de máxima.

En tanto, para el sábado se prevé cielo algo a parcialmente nublado, y vientos leves del este rotando al sudeste, con un piso térmico de 7 grados y un techo de 18.

Por último, para el domingo, el SMN pronostica nubosidad en aumento, desmejorando hacia la tarde-noche, con lluvias aisladas, y poco cambio de la temperatura, con 6 grados de mínima y 18 de máxima.