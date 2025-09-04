El Senado rechazó el veto de Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad

El Senado le dio otro golpe político al presidente Javier Milei. Con 63 votos positivos, 7 negativos y sin abstenciones, la Cámara Alta rechazó este jueves el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad, una decisión que ya había sido rechazada días atrás por la Cámara de Diputados.

Con esta doble negativa, el Ejecutivo queda ahora obligado a promulgar la norma, aunque en Casa Rosada anticipan que podrían avanzar con una presentación judicial para frenar su aplicación.

MAYANS: «ESTE PRESIDENTE ESTÁ TERMINADO»

Durante el debate en el recinto, y minutos antes de la votación por el rechazo al veto a la Ley de Discapacidad, el legislador formoseño de Unión por la Patria José Mayans apuntó de manera directa contra el jefe de Estado.

«No es la hermana, es el Presidente, que ya demostró que es perverso», aseguró, en referencia al escándalo por la fltración de audios que ocurrió semanas atrás, donde se hablaba de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad.

«Este Presidente está terminado, es un corrupto», sentenció.

DEBATE POR LA REFORMA DE LOS DNU

Tras la votación, la sesión del Senado continuó con otro punto clave: la modificación de la reglamentación sobre los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU).

Actualmente, la ley aprobada en 2006 durante el mandato legislativo de Cristina Fernández de Kirchner permite que un DNU siga vigente con la ratificación de una sola cámara del Congreso.

Ahora, la oposición busca cambiar esa regla para exigir el aval de ambas cámaras.

«No se gobierna eludiendo al Congreso. No es una reforma contra nadie, por más que este Presidente haga abuso de los DNU», advirtió el senador radical Flavio Fama.