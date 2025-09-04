Las Breñas celebró el Día de la Industria con una visita a N&C Textil

En el marco del Día de la Industria, el intendente de Las Breñas, Prof. Víctor Omar Machuca, junto al ministro de Producción de la provincia, Oscar Dudik, realizaron una visita institucional a las instalaciones de la empresa N&C Textil, donde fueron recibidos por su propietario, Edgardo Dziuma.

La recorrida permitió conocer de cerca el funcionamiento de una de las firmas locales que se ha consolidado como generadora de empleo y que constituye un motor para la economía de la ciudad. En la visita, las autoridades dialogaron con trabajadores y con el empresario, destacando el esfuerzo del sector privado por sostener y ampliar la producción en un contexto desafiante para las industrias nacionales.

Compromiso con la producción local

El intendente Machuca subrayó la importancia de acompañar y fortalecer a los emprendedores e industriales locales:

“Cada empresa que produce en Las Breñas representa no solo puestos de trabajo, sino también un aporte fundamental al crecimiento de nuestra comunidad. Desde el municipio vamos a seguir apoyando y creando las condiciones para que puedan seguir desarrollándose”.

Por su parte, el ministro Dudik destacó el papel de las pymes en la economía regional, afirmando que “son el corazón productivo de nuestras localidades y merecen el respaldo permanente del Estado para seguir generando valor y oportunidades”.

Industria y empleo como ejes de desarrollo

La visita a N&C Textil se enmarca dentro de una agenda de acciones de articulación público-privada que busca poner en valor la capacidad de producción local y promover la instalación y el fortalecimiento de industrias en la región.

En un día tan simbólico para el sector, el encuentro reafirmó el compromiso del municipio y del gobierno provincial con el desarrollo industrial, reconociendo el esfuerzo de empresarios y trabajadores que, con dedicación y perseverancia, hacen posible que Las Breñas se proyecte como una ciudad con futuro.