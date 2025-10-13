Tras la tormenta de la madrugada, así estará el tiempo esta semana en Resistencia

159679w850h520c.jpg

Luego de la tormenta del sábado por la noche y la madrugada del domingo, el Servicio Meteorológico Nacional anuncia buenas condiciones del tiempo con ambiente agradable para los primeros días de la semana, desmejorando a partir del miércoles, con algunas tormentas aisladas y leve ascenso de temperatura.

En detalle, para este lunes se espera cielo parcial a algo nublado por la mañana, y ligeramente nublado por la tarde-noche, con vientos leves del sur rotando al sudeste. La temperatura oscilará entre 18 grados de mínima y 27 de máxima.

Asimismo, para el martes se prevé cielo despejado a algo nublado, y vientos leves del sudeste rotando al este, con un piso térmico de 15 grados y un techo de 26.

En tanto, para el miércoles se anticipa cielo mayormente nublado, con 18 grados de temperatura mínima y 32 de máxima.

Por último, para el jueves se pronostica tormentas aisladas, con una temperatura mínima de 17 grados y una máxima de 30.

