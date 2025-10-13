Zdero: «No es una elección más, es la que define el futuro del Chaco»

Este domingo, de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre, Zdero acompañó a los candidatos a senadores y diputados nacionales en un encuentro con vecinos, independientes, militantes y referentes locales.

En el marco de la campaña hacia las elecciones legislativas nacionales del próximo 26 de octubre, los candidatos a senadores y diputados nacionales de la lista 503, color violeta, estuvieron en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña para compartir con los vecinos la propuesta de orden, trabajo y cambio que impulsa el Gobierno provincial. Acompañados por Leandro Zdero, el encuentro sirvió para reafirmar el compromiso de continuar mejorando la calidad de vida de las familias chaqueñas a través del trabajo conjunto entre el municipio, con Bruno Cipolini y la provincia.

Durante su mensaje, Zdero destacó la importancia del compromiso ciudadano y del trabajo colectivo para seguir transformando la provincia. “El Chaco sale adelante desde la solidaridad, desde el esfuerzo y desde el trabajo”, expresó. ”Nos gusta saber que podemos contar con muchos chaqueños comprometidos para que la provincia siga avanzando”. Asimismo, valoró los avances alcanzados en áreas clave como salud, educación y seguridad, pilares de su gestión. “Decían que no era posible mejorar la educación y lo hicimos. Ordenamos la provincia, equipamos hospitales, incorporamos médicos y ambulancias, y generamos futuro con trabajo, orden e inversiones”, remarcó.

Zdero también recordó los años de gobiernos kirchneristas en la provincia, marcando un contraste con la actual gestión: “Fueron más de dos décadas en las que se miraba para otro lado. Mientras escondían medicamentos vencidos, nosotros llevamos más médicos a los hospitales. Se metieron con la educación, con la salud y hasta con lo más preciado: la vida, dejando avanzar al narcotráfico. En cambio, hoy somos la gestión que más combate el narcotráfico y más droga secuestró en el país”.

Por último, instó a los chaqueños a acompañar con su voto el cambio iniciado en 2023: “No es una elección más, es una elección que define el futuro del Chaco. Imagínense si en poco tiempo logramos tanto, lo que vendrá será aún mejor para todos los chaqueños”, concluyó.

Silvana Schneider: “Queremos un Chaco que abrace a todos y no deje a nadie atrás”

La vicegobernadora y candidata a senadora nacional, Silvana Schneider, reafirmó su compromiso con una provincia inclusiva y con igualdad de oportunidades: “Queremos un Chaco que abrace a todos, que brinde oportunidades y que no deje a nadie atrás. Hay que seguir acompañando este proyecto político que inició hace casi dos años de la mano del mejor gobernador de la historia, Leandro Zdero, quien lidera este camino de transformación para cada chaqueño”.

Juan Cruz Godoy: “Hay que dejar el pasado atrás y completar el cambio que comenzó en 2023”

El candidato a senador nacional Juan Cruz Godoy instó a continuar con la transformación que se comenzó en 2023 “Hay que dejar atrás el pasado y completar el cambio profundo que comenzó en 2023 porque representamos a la provincia de la mejor manera y se demuestra día a día que el país mira con respeto el rumbo que estamos tomando”, afirmó.

Bruno Cipolini: “El gobernador Zdero le está devolviendo el orgullo a los chaqueños”

El intendente de Sáenz Peña, Bruno Cipolini, destacó el liderazgo del gobernador y el impacto positivo de su gestión: “El gobernador y su equipo están poniendo lo mejor de sí para transformar el Chaco y devolvernos el orgullo a los chaqueños. Hay que seguir acompañando ese esfuerzo, votando y apoyando a quienes están sacando la provincia adelante”, finalizó.