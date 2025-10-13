Accidente sobre Ruta 11: un vehículo despistó a la altura de Colonia Benítez

En la tarde de este domingo, alrededor de las 16:30 horas, se registró un accidente de tránsito sobre la Ruta Nacional N° 11, a la altura del kilómetro 1018,5 (mano descendente), en jurisdicción de la Comisaría de Colonia Benítez.

El siniestro involucró a un automóvil Renault Clio Mío, dominio MKI-150, conducido por Martín Emiliano Fleyta, de 25 años, quien viajaba acompañado por Federico Nicolás Inglant (25), primo del conductor, y por Florencio Ramón Fleyta (78) y José Antonio Fleyta (77), ambos abuelos del joven.

Según las primeras declaraciones, el conductor manifestó que “mordió la banquina y perdió el control del vehículo”, lo que provocó que el automóvil terminara sobre la banquina descendente.

En el lugar trabajó personal policial del móvil PT-310, junto a agentes de la Dirección General de Policía Caminera, a cargo del Subcomisario Enrique Jorge, y se dio intervención a la División Criminalística y a la Comisaría Jurisdiccional de Puerto Tirol.

Una ambulancia del servicio interno 6860, a cargo del Dr. Domínguez, asistió a los ocupantes y procedió al traslado de José Fleyta hacia un centro de salud, debido a dolencias manifestadas tras el impacto.

Se informó además que no hubo carriles inhabilitados y que el tránsito se mantuvo con normalidad durante el procedimiento.