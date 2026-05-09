Tras el incendio en el Jardín Nº 43, Zdero garantizó las refacciones integrales

El gobernador Leandro Zdero estuvo este sábado en el Jardín Maternal y de Infantes N°43 «María Luisa Roques» de Resistencia, donde el Gobierno provincial interviene y acompaña a la comunidad educativa, luego del incendio que afectó parte del edificio el pasado jueves, en medio de una fuerte tormenta y tras la explosión de un transformador de energía.

Afortunadamente, el rápido accionar de los equipos de bomberos permitió controlar el fuego y evitar mayores daños en la institución, ubicada sobre avenida 9 de Julio al 3148.

Así quedó el Jardín Nº 43, tras el incendio.

Durante la recorrida, el mandatario provincial estuvo acompañado por equipos de la Subsecretaría de Infraestructura Escolar, el EcoEquipo y por la directora del establecimiento, Fabiana Godoy, con quienes coordinó las medidas de seguridad y las obras a seguir para avanzar con la recuperación del edificio.

Por el momento, las clases presenciales permanecen suspendidas y el equipo docente organizó propuestas pedagógicas para que los niños continúen trabajando desde sus hogares.

Así quedó el Jardín Nº 43, tras el incendio.

Tras la evaluación de los daños ocasionados por el incendio, el gobernador confirmó que se realizarán obras de refacciones integrales en el Jardín. Entre las tareas previstas se encuentran la reposición de carpinterías, ejecución de revoques y una nueva instalación eléctrica completa, «por un tema de precaución y seguridad para toda la comunidad educativa».

Durante la jornada de este sábado finalizaron las tareas de limpieza y se acercaron insumos y materiales para continuar con los trabajos, en articulación junto a Ecoequipo.

Así quedó el Jardín Nº 43, tras el incendio.

En relación con la continuidad pedagógica, el director regional Acevedo destacó: «Acordamos cómo van a trabajar los docentes con sus alumnos en estos días» y agradeció también «el acompañamiento de las familias», ante la situación.