Lanzaron el premio a las Artes Visuales 2026

El Gobierno provincial y la Universidad Nacional del Nordeste lanzaron este viernes el Premio a las Artes Visuales 2026, una iniciativa que reconocerá a artistas en las disciplinas de pintura, escultura y artes textiles.

Las bases y condiciones ya se encuentran disponibles en el Centro Cultural Nordeste, ubicado en Arturo Illia 355 de la ciudad de Resistencia.

El certamen contará con una instancia regional y otra nacional. En la categoría regional podrán participar artistas nacidos en la región o con al menos dos años de residencia, mientras que en la categoría nacional podrán inscribirse artistas de cualquier provincia argentina bajo los mismos requisitos.

En la edición anterior participaron 140 artistas provenientes de 14 provincias argentinas.

Durante el lanzamiento, el director del Centro Cultural Nordeste, Javier Vargas, destacó la importancia del premio como espacio de estímulo, visibilidad y desarrollo para artistas de todo el país.

Por su parte, la vicepresidente del Instituto de Turismo, Virginia Zacarías, subrayó la articulación entre la universidad y la sociedad que genera este tipo de propuestas culturales.