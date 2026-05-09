“Juanchi” García desplegó en Las Breñas amplia agenda con eje en la producción, la industria y el diálogo

El intendente de Machagai recorrió fábricas y se reunió con referentes de instituciones intermedias de la ciudad. Lo hizo acompañado por todos los concejales locales del PJ. “Este es el Chaco que debemos acompañar, un Chaco que crece desde adentro”, aseguró.

El intendente de Machagai y referente del peronismo chaqueño Juan Manuel “Juanchi” García mantuvo en Las Breñas una amplia agenda centrada en la producción, la industria y el diálogo.

Acompañado por todos los concejales justicialistas de la ciudad, el jefe comunal encabezó visitas a distintas fábricas y establecimientos locales además de reunirse con referentes de instituciones intermedias y trabajadores breñenses.

«Este es el Chaco que tenemos que potenciar, un Chaco que crece desde el interior productivo, al que se debe *acompañar* desde el sector público, tanto desde los municipios como la provincia», enfatizó “Juanchi”.

En cuanto a las recorridas, García estuvo en la pyme N&C Textil y el frigorífico El Gauchito al tiempo que también se trasladó hasta una panadería artesanal familiar.

“Creemos que ésta es la provincia que hay que reconstruir, una provincia que apuesta por la industria, por el desarrollo y por los puestos de laburo genuinos”, remarcó.

Durante la recorrida, el intendente valoró el esfuerzo de los empresarios locales que continúan poniendo el lomo sosteniendo sus pymes y las fuentes de trabajo.

Como parte de su agenda en Las Breñas, “Juanchi” también mantuvo una reunión con integrantes de la comisión directiva y trabajadores de la Cooperativa de Agua Potable.

De la jornada tomaron parte los cinco concejales del justicialismo local.

«Tenemos la obligación de dar el salto de calidad, tener la autocrítica necesaria y aprender de lo que vivimos como chaqueños», subrayó.