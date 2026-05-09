Detuvieron al hombre que destrozó un colectivo en Fontana

Un hombre de 50 años fue detenido anoche acusado de atacar y destrozar un colectivo de la empresa Ersa en Fontana. Según la investigación policial, el sospechoso interceptó la unidad de la línea 112 y rompió a golpes los vidrios laterales y el parabrisas con una barra de hierro.

Más tarde, confesó el hecho y aseguró que reaccionó en un «estado de nerviosismo» luego de que el colectivo presuntamente le cerrara el paso y provocara que su auto terminara en una zanja.

El episodio ocurrió durante la mañana sobre avenida 25 de Mayo al 6000 aproximadamente, en la zona de relevo donde el colectivo se encontraba estacionado. De acuerdo con la denuncia realizada por el chofer, un automóvil se detuvo junto a la unidad y de él descendió un hombre armado con un elemento contundente.

Según el reporte policial, el agresor golpeó violentamente el colectivo y destruyó seis ventanillas del lateral izquierdo además del parabrisas. Tras el ataque, escapó del lugar.

Efectivos de la Comisaría Segunda de Fontana acudieron al lugar y constataron los daños ocasionados en el vehículo. A partir de los datos aportados y del dominio del auto involucrado, la División de Inteligencia Criminal inició tareas investigativas para identificar al sospechoso.

Horas más tarde, los agentes localizaron el automóvil, un Citroën Basalt gris, estacionado frente a una vivienda del barrio Yatay, a la altura del kilómetro 994 de la Ruta Nacional 11.

Al ser entrevistado por la Policía, el propietario del vehículo, quien trabaja como remisero, admitió haber protagonizado el ataque. Según declaró, reaccionó alterado luego de un supuesto incidente vial ocurrido minutos antes con el colectivo.

Por disposición del Equipo Fiscal en turno, el hombre quedó detenido en la causa por «Supuestos Daños». También fue trasladado a la División Antecedentes Personales para su identificación. El vehículo no fue secuestrado, por orden judicial.

El ataque ocurrió en un contexto de fuerte tensión dentro del transporte público, marcado por la suspensión laboral de un importante grupo de choferes durante la jornada del viernes.