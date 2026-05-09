Operativo Interfluvio Chaqueño: asistirán a más de 5.000 familias de El Impenetrable

Este lunes 11 de mayo iniciará el Operativo Interfluvio Chaqueño N°131 en la región de El Impenetrable. El despliegue se extenderá hasta el viernes 15 y alcanzará a comunidades aborígenes y criollas ubicadas entre los ríos Teuco y Bermejo.

Según informaron oficialmente, el operativo prevé asistencia para más de 5.000 familias, unas 16.000 personas en total, distribuidas en 48 localidades y parajes de la región. Durante las jornadas se entregarán cerca de 22.000 módulos alimentarios y 38.000 botellas de agua potable.

Además de la distribución de la asistencia, también realizarán relevamientos de situaciones particulares que requieran acompañamiento específico en las comunidades.

Entre las gestiones previstas figuran la tramitación y actualización de DNI, actas de nacimiento, cambios de domicilio y regularización de personerías jurídicas de clubes, asociaciones civiles y fundaciones.

La atención administrativa se desarrollará el 11 y 12 de mayo en Villa Río Bermejito, mientras que el 13 y 14 continuará en El Espinillo.

La iniciativa es coordinada desde el ministerio de Desarrollo Humano del Chaco junto al ministerio de Capital Humano de la Nación. La logística estará a cargo del programa provincial Ñachec junto con la Brigada de Monte del Ejército Argentino.

En paralelo, participarán equipos del Ministerio de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos, que brindarán atención y asesoramiento para distintos trámites administrativos y documentarios.

El cronograma completo

Lunes 11 de mayo

-8:00: Villa Río Bermejito, Barrio Norte y Puerto Lavalle.

-15:00: Paraje 10 de Mayo.

Martes 12 de mayo

-8:00: Lote 6, Lote 39, Lote 614 y los parajes La Pelole, Las Vertientes, Los Milagros, El Toroltay y Santa Carmen.

Miércoles 13 de mayo

-8:00: Parajes El Canal, San Luis, El Escondido, El Colchón, Cabeza de Buey, El Telasco y Pellegrini.

-15:00: Fortín Lavalle.

Jueves 14 de mayo

-8:00: Parajes Manantiales, El Mojo, La Bolsa, La Esmeralda, Palma Sola, Campo Azul, Las Palomas, Ñandubay, San Manuel, Miramar, El Palmar y Tres Pozos.

-15:00: Las Tunillas, El Algarrobal, Tres Quebrachos, El Simbolar, Río Muerto Cruz, Río San Manuel, Cuatro Bocas y Olla Quebrada.

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Viernes 15 de mayo

-8:00: El Espinillo, Pozo del Bayo, Pozo La China, Palo Santo y Víboras Blancas.

-15:00: La Sirena, Paso Sosa y El Obrador.