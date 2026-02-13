Tras allanamientos, secuestraron elementos vinculados al homicidio de José Lugo

A raíz del homicidio del joven, en la que se logró la aprehensión de tres personas, se llevaron a cabo tres allanamientos en Tres Isletas, donde se logró el secuestro de elementos de interés en la causa.

Este jueves por la tarde, la División Investigaciones Complejas de Castelli en conjunto con ayudantes de fiscales, se dirigieron a las fincas investigadas.

El primer registro llevado a cabo por la avenida Hipólito Yrigoyen, en el centro de la localidad, incautaron una motocicleta Motomel Dlx 110 cc, la cual habría sido utilizada en el caso.

El segundo allanamiento se dio en el barrio Reserva Norte, donde se hallaron un par de zapatillas y una remera.

Mientras que en el tercer registro, en el Paraje 71, se secuestró una bermuda, un cinto, una gorra, tres teléfonos celulares y un revólver calibre 22 con una vaina servida.

Todos estos elementos resultaron de interés para la causa investigada y todo fue puesto a disposición de la Justicia.