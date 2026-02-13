For Ever partió rumbo a Buenos Aires con la mochila cargada de ilusiones

Con vistas a lo que será su duelo de mañana frente a Acassuso por la primera fecha de la Zona «A» de la Primera Nacional de Fútbol, For Ever partió anoche rumbo a Buenos Aires. El plantel viajó en micro y llegará este viernes por la mañana, donde luego de unos ejercicios regenerativos quedará concentrando en un hotel de la Capital Federal.

En lo que se refiere al equipo, todo indica que el entrenador Ricardo Pancaldo se las jugará por la base del once que vino probando en los amistosos frente a Central Norte y Gimnasia y Tiro, ambos de Salta, y San Martín de Formosa.

En consecuencia, el equipo sería con Gastón Canuto; Alan Luque, David Valdez, Mathias Silvera y Lucas Pruzzo; Andrés Lioi, Gabriel Ramírez, Brian Nievas y Matías Noble; Ezequiel Pacheco e Imanol Enríquez.

Cabe destacar que el partido ante Acassuso se jugará este sábado, a las 17, y contará con el arbitraje de Javier Delbarba, que será secundado por Diego Romero y Maximiliano Montenegro.

El programa:

HOY

17 h: San Miguel vs. Central Norte (S) (Zona A). Árbitro: Franco Acita.

21 h: At. de Rafaela vs. Almagro (Zona B). Árbitro: Felipe Viola.

21.30 h: Godoy Cruz (M) – Ciudad de Bolívar (Zona A). Árbitro: Juan Pafundi.

22 h: Gimnasia y Tiro (S) vs. Colegiales (Zona B). Árbitro: Álvaro Carranza.

MAÑANA

17 h: Acassuso vs. For Ever (Zona A). Árbitro: Javier Delbarba.

17 h: All Boys vs. Mitre (S.d.E.) (Zona A). Árbitro: Maximiliano Manduca.

17 h: Dep. Morón vs. Def. de Belgrano (Zona A). Árbitro: Juan Pablo Loustau.

17 h: San Telmo vs. Ferro Carril Oeste (Zona A). Árbitro: Lucas Cavallero.

18 h: Agropecuario vs. Dep. Maipú (M) (Zona B). Árbitro: Joaquín Gil.

19 h: Tristán Suárez – Temperley (Zona B). Árbitro: Maximiliano Macheroni.

20 h: Colón vs. Dep. Madryn (Zona A). Árbitro: Pablo Giménez.

DOMINGO

17 h: Chacarita vs. San Martín (S.J.) (Zona B). Árbitro: Bruno Amiconi.

17 h: Güemes (S.d.E.) vs. Nueva Chicago (Zona B). Árbitro: Fabrizio Llobet.

17.30 h: Los Andes vs. Almirante Brown (Zona A). Árbitro: Gonzalo Pereira.

19 h: Racing (C) vs. Estudiantes (Zona A). Árbitro: Federico Benítez.

18 h: San Martín (T) vs. Patronato (P) (Zona B). Árbitro: Andrés Gariano.

LUNES

17 h: Atlanta vs. Quilmes A.C. (Zona B). Árbitro: Juan Cruz Robledo.

17 h: Gimnasia y Esgrima (J) vs. F.C. Midland (Zona B). Árbitro: Yamil Possi.