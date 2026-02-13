Sáenz Peña inició los operativos de salud “Vuelta a Clases” con más de 500 atenciones

El Municipio de Presidencia Roque Sáenz Peña puso en marcha los operativos sanitarios “Vuelta a Clases”, una iniciativa destinada a que estudiantes de todos los niveles educativos completen la ficha médica obligatoria para el ciclo lectivo 2026.

La propuesta es impulsada por el Programa Municipal de Salud en articulación con el Hospital Odontológico de Sáenz Peña, el Hospital 4 de Junio y la Regional Educativa IV-A.

El primer operativo se desarrolló en la Escuela N° 354 “Luz y Fuerza”, ubicada en el barrio Hipólito Yrigoyen, donde se realizaron más de 500 atenciones. Durante la jornada se llevaron adelante controles de buena salud, revisiones bucodentales, medición de talla y peso, además de la actualización del calendario de vacunación.

En detalle, se registraron 59 atenciones clínicas, 189 pediátricas, 191 odontológicas, 248 consultas nutricionales y la aplicación de 99 dosis de vacunas.

Desde el Municipio informaron que los operativos continuarán este viernes, de 9:30 a 13 horas, en el Vacunatorio Municipal (calle 2 entre 19 y 21, barrio Obrero), y el próximo jueves 19 de febrero en la Escuela N° 221 del barrio San Cayetano.

La iniciativa está orientada específicamente a la actualización del calendario de vacunación y a la realización de la ficha médica de control de buena salud y bucodental, con el objetivo de acercar la atención primaria a los distintos barrios de la ciudad y reforzar el trabajo que llevan adelante el hospital y los centros de salud locales.