Desaparición de Axel: este viernes se define si se creará un Equipo Fiscal Especial

A trece días de la desaparición de Axel González, de 21 años, y con siete personas detenidas, la justicia chaqueña evalúa la creación de un Equipo Fiscal Especial (EFE). Se esperan además las pericias en los celulares de los sospechosos y de agentes policiales de Fontana.

Se pudo confirmar que en la mañana de hoy se resolverá si se avanza en la conformación del EFE, ante la complejidad de la causa. Para ello, el procurador general Jorge Canteros, el procurador adjunto Miguel Fonteina, la fiscal de investigaciones Nº 14 Julieta Arolfo y el fiscal de Derechos Humanos Luciano Santos mantendrán una reunión para definir las acciones.

Santos, que se inhibió en la causa al no surgir hasta el momento elementos que incriminen a los policías, solicitó antes de apartarse que Gendarmería perite los celulares de los uniformados que estuvieron de guardia y realizaron recorridas el día de la desaparición. Por su parte, Arolfo aún no se ha expresado, a la espera de lo que resuelva la Procuración General, que mantiene cautela para evitar recargar a otros fiscales de cámara, como Juan Martín Bogado, uno de los posibles en ser sumado junto a Arolfo y Santos.

Los tiempos apremian, ya que se considera que las imputaciones contra algunos de los detenidos son endebles y, en un plazo de diez días hábiles, la fiscalía deberá resolver la situación de cada uno.

Actualmente permanecen detenidos la exnovia de Axel, Lorena Gómez; su exsuegro Ramón «Cuno» Gómez; y su excuñado Sergio «Cunito» Gómez, imputados por amenazas. También están presos Antonio Omar Iñiguez, Leonardo Nicolás Silva, Ariel Esteban Lázaro y Agustín Pucheta, acusados de encubrimiento. Pucheta está señalado como quien intentó plantar una falsa pista sobre los policías, utilizando un perfil falso para contactar a la hermana de González y transmitirle esa versión con el fin de desviar la investigación.

Los abogados de la familia González, plantean irregularidades en la investigación por parte de Santos y sostienen que se trata de una desaparición forzada, mientras que algunos defensores aseguran la inocencia de sus clientes y que no tienen nada que ver con la desaparición.

Por el lado de los Gómez, el panorama es mucho más complejo ya que consta que en 2024, atacaron a balazos a Axel y a un hermano, donde ambos fueron heridos en las piernas. Viejas rencillas entre los González y los Gómez es lo que más resuena entre los investigadores y la Justicia.