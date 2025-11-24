Tragedia: un niño de 8 años murió ahogado tras caer en un pozo

185029w850h478c.jpg (1)

Un niño de 8 años falleció trágicamente en Sáenz Peña, tras haberse ahogado en un pozo de agua, el domingo por la siesta. 

La madre del menor contó que unos minutos antes el menor había salido a jugar y se encontraba en cercanías del pozo donde ocurrió el hecho. Al notar que su hijo no regresaba, fue a buscarlo y se encontró con la terrible escena.

Con la ayuda de algunos familiares presentes, la mujer logró sacar al niño de la fosa y trasladarlo, con asistencia de un móvil de la Policía Rural, al Hospital 4 de Junio, donde ingresó sin signos vitales y confirmaron el fallecimiento del menor.

Más Noticias

Secuencia 09.00_00_04_29.Imagen fija001

Asalto en un comercio de avenida Chaco: el ladrón ingresó saltando por la ventana

WhatsApp Image 2025-11-24 at 08.34.07

JOVEN FUE APREHENDIDO POR UNA CAUSA DE “HURTO CON ESCALAMIENTO” EN RESISTENCIA

185022w850h478c.jpg

Deambulaba por la ruta 9, fue atropellado y murió en el lugar

Te pueden interesar

185029w850h478c.jpg (1)

Tragedia: un niño de 8 años murió ahogado tras caer en un pozo

Secuencia 09.00_00_04_29.Imagen fija001

Asalto en un comercio de avenida Chaco: el ladrón ingresó saltando por la ventana

WhatsApp Image 2025-11-24 at 10.57.22

Chaco Vibra cerró con un Parque 2 de Febrero desbordado y Los Nocheros como broche de oro

586734795_1382109889943819_4297995048652111347_n

Laguna Blanca: el municipio finalizó la limpieza y pintura integral del complejo natatorio

587047845_1282190493935189_3146490539805512604_n

Puerto Vilelas: exitoso cierre del Torneo Aniversario del Club Defensores