El Gobierno creará la Policía Migratoria: ¿Cuál será la función?

El Gobierno nacional creará la Policía Migratoria , uno de los puntos contemplados en la Ley de Migraciones, y operará bajo la órbita del Ministerio de Seguridad. El objetivo es intensificar los controles y el patrullaje en las frontera .

La nueva unidad policial reemplazará a la Gendarmería en la seguridad en las fronteras y a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en aeropuerto.

Desde Nación, explicaron que esta decisión se debe a que «hace falta profesionalizar Migraciones», según fuentes oficiales consultadas por Noticias Argentinas.

Los mismos voceros señalaron que «hay que hacerlo inmediatamente, es un cambio cultural. Se adecuará Migraciones que sigue en la órbita de Seguridad». «Lo lógico es que Migraciones controle los pasos sino es un desperdicio. Habría reasignación de recursos. La estructura administrativa ya está armada por Migraciones», añadieron desde el Gobierno.

Según adelantaron, la Policía Migratoria estará integrada por efectivos de otras fuerzas que deberán ser capacitados para intensificar los controles en las fronteras.