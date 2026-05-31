DIVERSAS UNIDADES POLICIALES TRABAJAN EN LA LOCALIZACIÓN DE AXEL GONZÁLEZ

La Policía del Chaco mantiene un importante despliegue de personal, equipamiento y recursos logísticos para avanzar en la búsqueda del joven de 21 años.

Desde las primeras horas de este domingo, las distintas unidades policiales afectadas a la búsqueda de Axel Alejandro González reforzaron los trabajos en la localidad de Fontana, concentrando las tareas en diversos sectores definidos por los investigadores.

Del operativo participan efectivos de Investigaciones, Inteligencia Criminal, Consumos Problemáticos, Seguridad Rural y Ambiental, Policía Caminera, Bomberos, Abordaje Territorial y las dependencias policiales de la localidad, quienes trabajan de manera coordinada en procura de obtener información que permita dar con el joven.

A las tareas se sumaron grupos especiales de Infantería, Canes, personal montado, motoristas, operadores de drones, equipos de rescate, que realizan recorridas y rastrillajes en distintos puntos estratégicos.

Paralelamente, se dispuso un esquema de apoyo integral para el personal afectado al servicio, que incluye provisión de alimentos, hidratación permanente y asistencia sanitaria, con profesionales de la salud encargados de acompañar el desarrollo de las tareas.

Las acciones continuarán durante toda la jornada y se extenderán a nuevas zonas de interés, con el objetivo de profundizar la búsqueda y lograr establecer el paradero de Axel González.