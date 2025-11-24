Asalto en un comercio de avenida Chaco: el ladrón ingresó saltando por la ventana

En horas de la mañana de este lunes, alrededor de las 06:45, un hecho delictivo tuvo lugar en el comercio “24 Horas Ciro”, ubicado en Avenida Chaco 1825, de Resistencia. El propietario del local, Ángel Martínez, de 36 años, denunció haber sido víctima de un robo con privación ilegítima de la libertad.

Según informó la Policía,el delincuente, que entro con un salto por la ventana de atencion, sustrajo $50.000, dos sachets de leche y varias botellas de bebida Smirnoff, antes de darse a la fuga.

Al tomar conocimiento del hecho, se constituyó en el lugar el Comisario Inspector Julio Saavedra, jefe de la Comisaría Tercera y Supervisor de Turno de la Zona Sur, quien supervisó la revisión de cámaras de seguridad y otros elementos de interés para la investigación.

También intervino personal de la División Rastros y de la División Investigaciones Complejas, que trabajan para establecer la mecánica del ilícito e identificar a los responsables. No se descartan futuras ampliaciones del informe policial.

El procedimiento estuvo a cargo del Subcomisario Jorge Luis Ortiz, jefe de turno de la Comisaría Quinta Metropolitana.