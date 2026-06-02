Buscan intensamente a Axel tras un posible avistamiento en Makallé

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La búsqueda de Axel, el joven que permanece desaparecido desde hace varios días, sumó una nueva pista luego de que vecinos de la localidad de Makallé aseguraran haberlo visto caminando por distintas zonas del pueblo.

Según trascendió, la información fue comunicada de inmediato a las autoridades policiales, que comenzaron a verificar los datos aportados por los testigos. En paralelo, familiares del joven se acercaron a la comisaría local con el objetivo de obtener más detalles sobre el supuesto avistamiento y colaborar con las tareas de búsqueda.

Mientras tanto, el operativo para dar con su paradero continúa desplegándose en distintos puntos de la provincia. Más de 200 efectivos participan de los rastrillajes que se desarrollan en la ciudad de Fontana y en sectores aledaños a la Ruta Nacional 16, donde se concentran los principales esfuerzos de búsqueda.

Las autoridades mantienen abiertas todas las líneas de investigación y solicitan a la comunidad que, ante cualquier información que pueda resultar útil para localizar a Axel, se comunique de inmediato con la Policía.

La familia continúa a la espera de novedades, con la esperanza de que las nuevas pistas permitan esclarecer el paradero del joven.

Internacionales

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