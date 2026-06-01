La Policía del Chaco intensifica los operativos para encontrar a Axel González y Jonathan Blanco

La Policía del Chaco intensificó este lunes los operativos para dar con el paradero de Axel Alejandro González, de 21 años, y Jonathan Alberto Blanco, de 23, quienes permanecen desaparecidos y son buscados por distintas unidades policiales y equipos especializados.

Mientras continúa el amplio despliegue en el barrio Anunciación de Fontana para encontrar a Axel González, las fuerzas de seguridad también pusieron en marcha un nuevo operativo de búsqueda para localizar a Jonathan Blanco en un tramo de la Ruta Nacional N°16.

De los procedimientos participan efectivos de comisarías y unidades especiales que trabajan de manera coordinada mediante rastrillajes, recorridas y tareas investigativas en diferentes sectores de la provincia.

Más de 200 efectivos buscan a Axel González

Uno de los principales operativos se desarrolla en el barrio Anunciación de Fontana, donde más de 200 efectivos continúan realizando tareas de búsqueda para encontrar a Axel Alejandro González.

El joven, de 21 años, mide aproximadamente 1,70 metros, es de contextura delgada, tez morena, cabello negro ondulado y ojos marrones. Fue visto por última vez el pasado 17 de mayo en el barrio Takay.

La investigación permanece activa y las autoridades mantienen los rastrillajes en distintos sectores de la zona metropolitana.

Nuevo operativo para encontrar a Jonathan Blanco

En paralelo, la Policía reforzó la búsqueda de Jonathan Alberto Blanco, de 23 años, quien desapareció el pasado 30 de mayo.

Durante la jornada se desplegó un operativo especial sobre la Ruta Nacional N°16, entre los kilómetros 22 y 28, donde trabajan efectivos policiales realizando recorridas e inspecciones en distintos sectores.

Jonathan mide aproximadamente 1,80 metros de altura, tiene contextura robusta, tez blanca, cabello corto negro y ojos marrones. Según la denuncia, fue visto por última vez en Bertaca al 2300.

La búsqueda se suma a los rastrillajes que se vienen realizando en distintos puntos de Puerto Tirol y zonas aledañas, donde en las últimas horas se concentraron tareas investigativas tras el hallazgo de su teléfono celular.

Piden colaboración a la comunidad

Desde la Policía del Chaco solicitaron la colaboración de la ciudadanía para aportar cualquier dato que pueda resultar útil para localizar a los dos jóvenes.

Quienes tengan información sobre Axel González o Jonathan Blanco pueden comunicarse de inmediato al servicio de emergencias 911, a la División Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas al número 3624-603264 o acercarse a la comisaría más cercana.

Las autoridades remarcaron que toda información puede ser clave para avanzar en los operativos que continúan desarrollándose de manera ininterrumpida.