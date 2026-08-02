Tragedia en Resistencia: un joven murió tras recibir una descarga eléctrica en la zona sur

Nicolás Benjamín Vallejos, de 21 años, fue hallado sin vida en Pasaje Montevideo al 357. El diagnóstico médico confirmó paro respiratorio post traumático por electrocución. La Fiscalía dispuso el traslado del cuerpo al Instituto de Medicina y Ciencias Forenses (Imcif) para la autopsia correspondiente.

Nicolás Benjamín Vallejos, de 21 años, sufrió una descarga elétrica al tocar la salida en un pilar, según se informó.

La siesta del sábado 1 de agosto quedó marcada por un trágico episodio en la ciudad de Resistencia. A las 13:50, personal de la comisaría décimocuarta metropolitana acudió a Pasaje Montevideo al 357, donde vecinos alertaron sobre un joven aparentemente electrocutado.

Al llegar, los agentes constataron que se trataba de Nicolás Benjamín Vallejos, de 21 años, quien yacía tendido al borde de una zanja sin signos vitales. Minutos después, el médico que arribó en la ambulancia de Salud Pública constató el deceso de Nicolás.

Se solicitó la presencia de Bomberos, Gabinete Científico y personal de Secheep, quienes verificaron que el caño saliente del pilar eléctrico del domicilio estaba electrificado por una falla interna. El suministro fue cortado y se notificó a los residentes que deberán contratar un electricista para reparar la instalación que causó el fatal desenlace del joven.

Las medidas iniciales

El médico policial Germán Brítez diagnosticó paro respiratorio post traumático por electrocución, mientras que el móvil tanatológico trasladó el cuerpo.

El móvil tanatológico que hizo el traslado del cuerpo a la morgue judicial para la realización de la autopsia.

Por otra parre, la Fiscalía en turno dispuso la autopsia en el Imicf a fin de proseguir con las investigaciones correspondientes a fin de recabar toda la información mediante testigos y pericias sobre lo sucedido con el muchacho que terminó perdiendo la vida al hacer contacto con la pérdida de electricidad.

El procedimiento contó con la presencia del Fiscalizador de Zona II, comisario principal Gustavo Núñez Rojas, y el supervisor de Incidencias, comisario Mayor Walter Román, además de la licenciada Silvia Sánchez del Gabinete Científico, quien se abocó a las pericias correspondientes.