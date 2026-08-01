Con una gran convocatoria, Fontana cerró el ciclo de invierno «Vacaciones con Pochoclos»

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La Municipalidad de Fontana dio por finalizado el ciclo de cine de invierno «Vacaciones con Pochoclos», una propuesta cultural y recreativa destinada a niños, niñas y familias de la ciudad durante el receso escolar.

Desde el municipio destacaron el éxito de la iniciativa, que ofreció funciones gratuitas en un espacio pensado para el disfrute y el encuentro de la comunidad, promoviendo actividades accesibles, seguras y de calidad para todas las edades.

El intendente Fernando Cuadra agradeció el compromiso del equipo de la Secretaría de Cultura Popular, Deporte y Turismo Social, así como del personal municipal que participó en la organización de cada una de las funciones.

También expresó su reconocimiento a los vecinos que acompañaron la propuesta y colmaron la sala en cada jornada, consolidando al ciclo como una de las actividades recreativas más convocantes de las vacaciones de invierno.

Desde la gestión municipal remarcaron que continuarán impulsando políticas públicas que garanticen el acceso a la cultura, el entretenimiento y los espacios de recreación, entendiéndolos como un derecho de todos los habitantes de Fontana.

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