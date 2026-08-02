El Ministerio de Salud impulsa acciones para promover la lactancia materna

En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, el Ministerio de Salud de la Nación llevará adelante una serie de acciones destinadas a promover el acceso a información basada en evidencia y visibilizar los beneficios de la lactancia materna para la salud.

La iniciativa incluye una campaña de sensibilización, actividades organizadas por hospitales nacionales y una encuesta para relevar información sobre las experiencias y desafíos vinculados a la lactancia.

Las acciones de promoción de la lactancia destinadas a la población general buscarán informar sobre los beneficios de la lactancia materna con datos basados en evidencia científica.

En los niños, reduce un 26% el riesgo de síndrome de muerte súbita del lactante y se estima que, a nivel mundial, evita más de 800.000 muertes infantiles cada año. En las madres, se asocia con una reducción del 19% del riesgo de cáncer de mama, del 30% del riesgo de cáncer de ovario y del 32% del riesgo de diabetes tipo 2.

Por otro lado, en los hospitales nacionales realizarán charlas, talleres, consultorios abiertos, jornadas de actualización para equipos de salud. Estas propuestas buscan ampliar el acceso a información basada en evidencia, fortalecer el acompañamiento durante el proceso de lactancia y promover espacios de intercambio entre los equipos de salud y la población.

Estas iniciativas forman parte de una estrategia integral impulsada por la cartera sanitaria nacional para fortalecer las capacidades de los equipos de salud y relevar información actualizada para orientar las políticas sanitarias. Actualmente, se encuentra en marcha la 13ra edición del Curso Básico de Lactancia con 832 profesionales inscriptos, y la 8va edición del Curso de Centros de Lactancia con 295 participantes de todo el país.

Asimismo, el Ministerio de Salud de la Nación está llevando adelante el relevamiento de la 14° Encuesta Nacional de Lactancia, que contempla la participación de más de 1.300 establecimientos de salud y la realización de alrededor de 19.000 encuestas en todo el territorio nacional. Sus resultados permitirán actualizar los principales indicadores sobre alimentación infantil y fortalecer el diseño de nuevas estrategias de promoción y apoyo.

En Argentina, la lactancia materna continúa siendo un desafío. Mientras que el 96,2% de los niños recibe lactancia materna exclusiva al nacer, solo en el 46,7% de los casos se sostiene luego de los seis meses. A través de estas acciones, el Ministerio de Salud busca fortalecer el acceso a información basada en evidencia, generar conocimiento actualizado sobre la situación de la lactancia materna en el país y acompañar el trabajo de los equipos de salud.