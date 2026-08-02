Se prendió fuego una vivienda por un presunto cortocircuito eléctrico

En la tarde de este viernes, alrededor de las 18:30, personal policial tomó conocimiento del incendio en una vivienda del ferrocarril, sito en calle 5 de General Pinedo.

Comisionado personal al lugar, constató la veracidad de lo informado, encontrándose en el lugar un móvil, perteneciente a Bomberos Voluntarios, quienes trabajaron en la zona.

El foco ígneo se habría originado en virtud a la interrupción de la energía eléctrica y, al regresar, habría realizado un corto circuito con un equipo de aire acondicionado que se encontraba enchufado.

En dicha vivienda no se hallaba persona alguna, ya que el residente del lugar, un empleado ferroviario, se encuentra de vacaciones en otra provincia.

No se registraron personas lesionadas, solo daños en la totalidad de su estructura.

Se puso en conocimiento al fiscal en turno quien dispuso que se realice un acta de constatación en el lugar del hecho y se solicitó colaboración de la División Bomberos Charata, a fines de realizar las pericias.