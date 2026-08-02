Muerto dentro de una camioneta: se entregó un joven a la justicia y ya son dos los detenidos

Las autoridades policiales y judiciales avanzaron en la investigación por el fallecimiento de un hombre en la intersección de las calles San Martín y Mitre, en Las Breñas.

Durante las diligencias realizadas en el lugar del hecho por la fiscal en turno junto al médico forense y el Gabinete Científico del Poder Judicial, se logró confirmar formalmente la identidad del occiso. Se trataba de Carlos Alcides Escalada, de 37 años y domiciliado en Pampa del Zorro, cuyo cuerpo fue trasladado hacia la morgue del Hospital de Charata para la realización de la necropsia.

En el marco del procedimiento, las fuerzas de seguridad dispusieron inicialmente la conducción de P.M.T, de 29 años, quien se encontraba en el sitio al momento del suceso. Asimismo, se destacó la presencia en la escena de un adolescente de 13 años que también presenció lo ocurrido y que, tras los trámites correspondientes dictaminados por la magistratura, fue entregado bajo la custodia de su madre.

El caso sumó un nuevo implicado cuando Rodrigo Alejandro Díaz, de 23 años, se presentó de manera voluntaria y espontánea en la unidad policial manifestando haber estado presente durante el hecho. Tras la realización de las pruebas de dermotest a los testigos presenciales por parte del personal pericial, la fiscalía interviniente ordenó la formal notificación de aprehensión en la causa tanto para Díaz como para Torres, quedando ambos bajo disposición judicial.

Durante el operativo concretado por la Comisaría de Las Breñas los efectivos procedieron al secuestro de la camioneta Ford Ranger blanca, dos teléfonos celulares, una billetera con documentación personal, la suma de $467.600 en efectivo y un arma de fuego tipo revólver calibre 22 largo sin numeración visible, elementos que quedaron incorporados a las actuaciones legales que continúan su curso.