Investigan la muerte de un hombre hallado dentro de una camioneta en el centro de Las Breñas

La policía y la Justicia investigan el hallazgo de un hombre sin vida en el interior de un vehículo durante la mañana de este sábado 1° de agosto en pleno centro de la localidad de Las Breñas.

El hecho fue reportado cerca de las 09:20 horas en la intersección de las calles San Martín y Mitre. Tras recibir el alerta, efectivos de la Comisaría local se acudieron de inmediato al lugar y constataron la presencia de un hombre sin signos vitales, quien se encontraba sentado en el asiento del conductor de una camioneta Ford Ranger blanca (dominio OZB-012).

Asimismo, el personal policial halló a escasos metros del rodado un arma de fuego tipo revólver arrojada sobre la vereda.

En el caso tomó intervención la Fiscalía de Investigación Penal N° 3 de Charata, a cargo de la Dra. Anahí Soledad Fernández, quien ordenó perimetrar y preservar de manera estricta el lugar del hecho a la espera del arribo del personal del Gabinete Científico del Poder Judicial para la realización de las pericias correspondientes.