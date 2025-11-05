Trabajadores municipales de Barranqueras pasaron la noche encadenados frente al municipio y denuncian persecución laboral

La protesta frente al edificio municipal de Barranqueras continúa sin respuesta por parte del Ejecutivo local. Un grupo de cinco trabajadores del área de recolección de residuos permanece encadenado desde hace más de 24 horas frente al municipio, denunciando persecución laboral y pidiendo la intervención de la intendenta “Maga” Ayala.

“Hasta el momento no tuvimos ninguna respuesta. Seguimos con la medida de fuerza, vamos a seguir toda la noche y esperemos mañana ver qué solución nos da”, expresaron los trabajadores durante la madrugada del miércoles.

Según explicaron, fueron notificados informalmente sobre su traslado al área de “troperos”, donde deberían encargarse del cuidado de caballos secuestrados por tracción a sangre. “Nunca nos notificaron por escrito. Salió el boca a boca hasta que apareció la resolución, pero no querían entregarnos una copia”, señalaron.

Los manifestantes acusaron al titular de Servicios Públicos, Leandro Maciel, y a Gabriel “Tuqui” Aranda de haber impulsado los traslados como medida de castigo. “Nos quieren mandar a cuidar caballos. Nosotros somos recolectores de residuos domiciliarios, tenemos años de trabajo en ese sector y nunca tuvimos sanciones ni apercibimientos”, remarcaron.

Desde el área de Legales del municipio, la abogada Salto sostuvo que los trabajadores tienen “problemas de conducta” y que “abandonaron su puesto de trabajo”, lo que fue desmentido por los empleados. “Nuestros legajos están impecables. Hay cámaras donde se ve que marcamos entrada todos los días. Es todo mentira”, afirmaron.

Sin diálogo ni respuestas

Durante la jornada del martes, los trabajadores contaron con el acompañamiento de vecinos y compañeros municipales que se acercaron al lugar con alimentos, agua y palabras de apoyo. “Nosotros somos servidores públicos, la cara del municipio en la calle. El vecino nos conoce y confía en nosotros. Solo pedimos volver a nuestro puesto y trabajar tranquilos”, expresó uno de los manifestantes con más de 20 años de servicio.

La titular del sindicato ASTMB, Lucila Lobos, confirmó que la medida de fuerza está avalada por el gremio. “Esto no es un paro sino una protesta pacífica. Presentamos notas ante el Concejo Municipal, la Intendencia y el Ministerio de Trabajo. Los chicos reclaman un traslado injusto y hasta ahora no hubo diálogo ni respuesta”, explicó la dirigente.

Pese a los intentos de intermediación del sindicato, ningún funcionario municipal se acercó al lugar. Tampoco lo hizo la intendenta Ayala, quien —según manifestaron los trabajadores— no aparece por el edificio comunal desde hace meses. “Tiene conocimiento de todo lo que está pasando, pero no baja a hablar. Nosotros estamos abiertos al diálogo, solo pedimos respeto y poder seguir trabajando en paz”, sostuvo uno de los empleados.

El reclamo continúa

Los manifestantes adelantaron que continuarán encadenados frente al municipio hasta obtener una respuesta oficial. “Queremos volver a nuestro lugar de trabajo. El trabajo nos dignifica, y lo único que pedimos es poder terminar tranquilos los años que nos quedan hasta jubilarnos”, expresó uno de los trabajadores, visiblemente emocionado.

Mientras tanto, el conflicto sigue sumando apoyos entre vecinos y otros sectores municipales, que califican el traslado como “arbitrario e injusto”.

Hasta el momento, desde el municipio de Barranqueras no se emitió ningún comunicado oficial sobre la situación.