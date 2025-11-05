Hóckey: Por primera vez en su historia, Regatas estará en el Campeonato Regional “Sub19 Damas” a disputarse en Rosario

Este certamen se desarrollará desde el 6 al 9 de noviembre. En total habrán 10 equipos, divididos en 2 zonas de 5 cada una. “El objetivo principal es ir por todo, tenemos equipo para hacerlo, las chicas confían para eso; estamos bien y lo podemos lograr”.

Desde el 6 al 9 de noviembre, el hockey de Regatas Resistencia dirá presente en el Campeonato Regional “Sub19 Damas” a disputarse en Rosario (Santa Fe). Las chicas “Remeras” integrarán la zona A con Estudiantes de Paraná, Alumni, Bancario y Universitario B de Rosario. En la zona B están La Salle de Santa Fe, Regatas de San Nicolás, CUNE, Caranchos y Logaritmo de Rosario.

En cuanto a los partidos, Regatas jugará el primer partido el jueves a las 8:30 con Universitario en su cancha; el viernes a las 8:30 juegan con Alumni en cancha del club Los Caranchos, el sábado a las 8:30 el partido será con Bancarios en Universitario y a las 15:30 con Estudiante en Los Caranchos.

El Sub 19 está integrado por Candela Ledesma, Maite Manca, Bianca Martinez, Valentina Mayol, María Clara Miño, Sol Paredes, Florencia Pedrozo, Catalina Portela, Lourdes Areco, Julieta Barrios, Emilia Carbajal Galassi, Miranda Corona Bonet, Julia Costa Schargorodsky, Paula Flores, Delfina Freschi, Tiziana Isaurralde García y Ana Gómez Longhi. El director técnico es Martín Rodríguez, el preparador físico es Tomás Gómez Burguet y el coordinador deportivo Guillermo Gutiérrez.

“Las expectativas son muchas para este torneo, donde sabiendo que desde el primer momento que íbamos a participar del Regional Sub19, por primera vez en esta categoría, nos venimos preparando bien, muy enfocados para esto y el arduo trabajo que hicimos para poder participar de este torneo”, expresó el entrenador de Regatas Hockey SUB19, Martín Rodríguez.

Asimismo, el coach “Remero” fue muy claro al referirse a sus objetivos para este certamen. “El objetivo principal es ir por todo, tenemos equipo para hacerlo, las chicas confían para eso; estamos bien y lo podemos lograr”.