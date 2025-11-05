El abogado Nicolás Bionardi quedó detenido tras presentarse voluntariamente en la División de Traslados

En la mañana de este miércoles, el abogado Nicolás Armando Bionardi Cabra, de 35 años, se presentó de manera voluntaria en la División de Seguridad y Traslado de Detenidos Metropolitana, quedando detenido por orden judicial en el marco de una causa caratulada “Supuesta Amenaza”.

Según el informe oficial firmado por el comisario Juan Carlos Sosa, jefe de la División, Bionardi había sido aprendido el pasado 29 de octubre, tras participar del juicio por el caso Sena en el Centro de Convenciones de Resistencia, conforme a lo dispuesto por el Equipo Fiscal N°2, a cargo de la Dra. Ana Graciela González de Pacce, en una causa por “Supuesta Desobediencia Judicial” (Expediente N° 32201/2025-1).

En esta oportunidad, su detención fue ordenada por la Fiscalía N°3, a cargo de la Dra. Rosana Soto, mediante el Oficio N° 1157/25, correspondiente al Expediente N° 32684/25, caratulado “Toledo Facundo Martín s/ Denuncia Supuesta Amenaza”.

De acuerdo con la ampliación del parte policial, tras su presentación, el abogado fue puesto a disposición de la fiscal Soto, quien dispuso su traslado con custodia del Departamento de Investigaciones Complejas hasta las oficinas de Antecedentes Personales, para su correspondiente identificación.

Posteriormente, mediante el Oficio N° 1166/25, la fiscal ordenó que Bionardi quede alojado en el Departamento de Investigaciones Complejas hasta nueva resolución en la causa.

Fuentes policiales informaron que las diligencias continúan y que se remitirán las planillas de antecedentes al Equipo Fiscal interviniente.

