Tenían pedido de captura, fueron a votar, y terminaron detenidos
Durante las elecciones legislativas 2025, diez personas con pedido de captura fueron detenidas cuando se presentaron a votar en distintos puntos del país. La mayoría de los casos tuvieron lugar en la provincia de Buenos Aires, aunque los operativos se extendieron a varias jurisdicciones.
Según fuentes policiales, la mayoría de los detenidos estaban acusados por delitos de abuso sexual y violencia de género, aunque también hubo arrestos vinculados a causas por estafas, hurto y explotación sexual.
En La Plata, la policía detuvo a Osvaldo Adrián Mansilla, de 81 años, acusado de abuso sexual reiterado calificado. El procedimiento se realizó en la Escuela Primaria N°121 y Secundaria N°55 de Villa Elvira, bajo la intervención de la UFI N°17, a cargo de la fiscal Di Lorenzo, y del Juzgado de Garantías N°1. En la misma ciudad, efectivos de la Comisaría 9ª aprehendieron a otro hombre buscado por violencia de género en el Colegio «Obispo Anunciado Serafín».
En San Nicolás, personal de la DDI local arrestó a Luis Alberto Fraga, de 37 años, imputado por abuso sexual.
En Moreno, un sospechoso acusado de cometer reiteradas estafas bajo la modalidad del «cuento del tío» fue detenido en la Escuela de Educación Especial N°501. Quedó a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°20.
En Tristán Suárez, la policía arrestó a un hombre de 60 años vinculado a una causa por explotación sexual de menores en la Escuela N°2.
En Trenque Lauquen, la DDI local detuvo a Martín Alejandro Heim, de 55 años, quien tenía pedido de captura por hurto. El arresto se concretó en la Escuela N°3 tras sufragar. Por último, en la Escuela EP N°81 de La Plata fue detenido Leandro Xavier Ferrarazzo, de 36 años, buscado por un delito de incendio.
Las detenciones fueron coordinadas por distintas divisiones de la Policía Bonaerense y fuerzas locales, en el marco de los operativos de control dispuestos durante la jornada electoral.