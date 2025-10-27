La EEP N° 3 celebró su exhibición anual de educación física en el Jaime Zapata

La Escuela Primaria N° 3 “Antártida Argentina” llevó a cabo, la semana pasada, su tradicional exhibición anual de Educación Física en las instalaciones del microestadio polideportivo Jaime Zapata.

El evento reunió a más de 430 alumnos, quienes presentaron un colorido musical inspirado en los países de Latinoamérica, temática que se viene trabajando durante todo el año en las aulas del establecimiento. Además, se realizaron distintos juegos recreativos vinculados a las costumbres y orígenes de cada nación.

La directora a cargo, Yanina Alejandra Iturris Bartschat, expresó su alegría por el encuentro:

“La verdad, es la primera vez que ingreso a esta institución, Jaime Zapata, y estoy muy contenta por el recibimiento recibido por parte del personal todo. Quiero agradecer a su presidente, Prof. Fabio Vázquez, por cedernos las instalaciones para que tanto alumnos como padres puedan disfrutar de esta exhibición de educación física”.

El cierre del encuentro fue una verdadera fiesta, con música, aplausos y emoción. Padres y docentes resaltaron el compromiso de los alumnos, mientras que los organizadores agradecieron el acompañamiento del Instituto del Deporte Chaqueño y el uso del polideportivo, un espacio emblemático para la comunidad educativa de la provincia.