Fontana refuerza la limpieza urbana con operativos contra microbasurales

La Municipalidad de Fontana continúa avanzando en tareas de saneamiento ambiental con operativos de limpieza en distintos puntos de la ciudad. En esta oportunidad, los trabajos se concentraron en la zona de avenida 25 de Mayo y el barrio 120 Viviendas, donde personal municipal llevó adelante la erradicación de microbasurales y el juntado de ramas.

Estas intervenciones forman parte de un plan sostenido que busca recuperar espacios públicos, mejorar el entorno urbano y prevenir focos de contaminación que afectan la calidad de vida de los vecinos. La acumulación de residuos en sectores no habilitados no solo genera un impacto visual negativo, sino que también puede derivar en problemas sanitarios y ambientales.

Desde el municipio destacaron que estas acciones son posibles gracias al aporte de los contribuyentes, subrayando que el pago de impuestos se traduce en más y mejores servicios para la comunidad. En ese sentido, remarcaron la importancia de sostener una ciudad limpia como resultado de un trabajo conjunto entre el Estado y los ciudadanos.

Asimismo, se hizo hincapié en la necesidad de fortalecer la conciencia colectiva respecto al cuidado del espacio público. Evitar arrojar residuos en la vía pública y respetar los días y horarios de recolección son conductas clave para mantener los barrios en condiciones adecuadas.

Con este tipo de operativos, Fontana busca no solo resolver problemáticas puntuales, sino también generar un cambio cultural que promueva el compromiso de todos los vecinos en la construcción de una ciudad más ordenada y saludable.